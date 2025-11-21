Papa Lav XIV: Društvene mreže ne mogu zameniti prave ljudske odnose

Papa Lav XIV izjavio je danas da su društvene mreže odličan način za povezivanje ljudi, pa čak i da se produbi vera, ali da nikada ne mogu zameniti prave ljudske odnose.

Papa je na Nacionalnoj konferenciji katoličke omladine, kojoj je prisustvovao virtuelno, rekao i da je veštačka inteligencija moćno sredstvo, ali da mladi moraju naučiti da je koriste odgovorno, i da ne dozvole da im ometa sazrevanje u odrasle osobe sposobne da donose odluke, prenosi AP.

Govoreći o uticaju tehnologije na mlade ljude, papa je pozvao mlade ljude da slede primer svetog Karla Akutisa, tinejdžera katoličkog influensera koji je kanonizovan ranije ove godine i koji je postavio ograničenja na svoje vreme ispred ekrana kako bi se uverio da video igre ne ispunjavaju svo njegovo slobodno vreme.

"Podstičem vas da sledite primer Karla Akutisa. Budite svesni svog vremena ispred ekrana. Uverite se da tehnologija služi vašem životu, a ne obrnuto", istakao je papa.

Papa Lav XIV je kazao i da je veštačka inteligencija prioritetna briga za njega.

"Odgovorno korišćenje veštačke inteligencije znači korišćenje na načine koji vam pomažu da rastete. Veštačka inteligencija može brzo da obrađuje informacije, ali ne može da zameni ljudsku inteligenciju. I nemojte tražiti da vam radi domaći zadatak", poručio je papa mladima koji su prisustvovali Nacionalnoj konferenciji katoličke omladine koja se ove godine održava u Indijanopolisu, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Autor: Jovana Nerić