SAD: Sud odbio zahtev Trampove administracije za ubrzanje procesa deportacije

Savezni apelacioni sud SAD odbio je u subotu da odobri administraciji američkog predsednika Donalda Trampa da proširi ubrzani proces deportacije kako bi se omogućilo proterivanje imigranata koji žive daleko od granice.

Veće Apelacionog suda SAD za okrug Kolumbija je nakon glasanja rezultatom 2:1 odbilo da obustavi izvršenje centralnog dela presude sudije nižeg suda koji je utvrdio da se postupanjem administracije krše prava migranata na pravičan postupak koji mogu da budu uhapšeni bilo gde u SAD, prenosi Rojters.

Ovom odlukom sud je stao na stranu imigranata i sprečio Ministarstvo za nacionalnu bezbednost SAD da sprovodi politike koje su migrante izložile riziku od brzog proterivanja.



Sudije Patriša Milet i DŽ. Mišel Čajlds rekle su da je malo verovatno da će administracija uspeti da dokaže da njeni sistemi i procedure adekvatno štite prava migranata na zakonito postupanje, u skladu sa Petim amandmanom Ustava SAD.

Administracija je zatražila od Okružnog suda Vašingtona da obustavi izvršenje presude tokom žalbenog postupka.

Autor: D.Bošković