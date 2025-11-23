HITNO UPOZORENJE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Sprema se likvidacija vrhovnog vođe Irana - ajatolaha Alija Hamneija!

Iranski obaveštajci upozoravaju na opasnost od mogućeg atentata na vrhovnog verskog lidera Irana i ajatolaha Alija Hamneija.

Ministarstvo obaveštajnih službi Irana upozorilo je na pokušaje stranih protivnika, uključujući SAD i Izrael, da ubiju vrhovnog vođu Alija Hamneija i destabilizuju Islamsku Republiku.

Prema izveštaju iranske novinske agencije ISNA, ministar obaveštajaca Esmail Hatib upozorio je da "neprijatelj pokušava da cilja vrhovnog vođu, ponekad kroz pokušaje atentata, ponekad kroz neprijateljske napade."

Nije odmah bilo jasno da li se ministar osvrnuo na konkretan incident, ali iranski zvaničnici često navode zavere od spolja, dok su ranije izjave o pretnjama Hamneiju bile retke pre 12-dnevnog sukoba između Izraela i Irana u junu.

- Oni koji deluju u ovom pravcu, svesno ili nesvesno su infiltrirani agenti neprijatelja - aludirajući direktno na Izrael i SAD.

Napadi i pretnje tokom sukoba

Tokom sukoba ranije ove godine, Izrael je ciljao visoke iranske vojne zvaničnike, nuklearne naučnike i objekte, kao i stambena područja, dok su se SAD kasnije uključile u napade na ključne nuklearne objekte.

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu je bio rezervisan povodom izveštaja da je američki predsednik Donald Trampodbio izraelski plan da ubije vrhovnog vođu kako sukob Iran-Izrael ne bi eskalirao.

Tramp je ranije rekao da je Hamnei "vrlo laka meta" i da ga "nećemo ukloniti, barem ne za sada". Kasnije je na platformi Truth Social tvrdio da je spasio Hamneija od "veoma ružne i sramne smrti".

Ajatolah Ali Hamnei (86), vrhovni je vođa Irana od 1989. i ima poslednju reč u svim državnim poslovima.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan ranije ovog meseca izjavio je da je posebno zabrinut za Hamneijev život tokom rata i da se plaši da bi institucije u zemlji mogle da počnu da se sukobljavaju međusobno.

U julu je Hamnei rekao da su izraelski napadi tokom rata imali za cilj da oslabe Islamsku Republiku, izazovu "nemire i nateraju ljude na ulice da obore vlast".

Primirje između Irana i Izraela je na snazi od 24. juna, ali Izrael i SAD su obećali nove udare ukoliko Teheran obnovi svoj nuklearni program.

Autor: Pink.rs