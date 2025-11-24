Lančani sudar u Francuskoj: Poginuo vatrogasac, više osoba povređeno

Nekoliko osoba je danas povređeno, a jedan vatrogasac je poginuo u lančanom sudaru na auto-putu A16 kod mesta Vimil, u francuskoj prefekturi Pa-de-Kale, prenela je televizija Bfm.

U sudaru je učestvovalo osam vozila na deonici puta između Pariza i Denkerka.

Jedan 25-godišnji vatrogasac bio je svedok sudara dok je išao na posao u vatrogasnu stanicu Markiz, pa je stao da pomogne povređenima u nesreći, saopšteno je iz vatrogasne službe prefekture.

Njega je, međutim, pod još nerazjašnjenim okolnostima, udarilo i usmrtilo jedno vozilo.

U sudaru je učestvovalo 12 putnika iz osam vozila, a troje je lakše povređeno i evakuisano u bolnicu u gradu Bulonj sir Mer.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je na društvenoj mreži Iks naveo da je duboko ražalošćen smrću vatrogasca, dodajući da su njegove misli sa porodicom stradalog mladića i svim pripadnicima vatrogasne službe.

Nakon lančanog sudara stvorila se kolona automobila duga pet kilometara, a intervenisalo je 50 vatrogasaca i dvadesetak vozila hitne pomoći.

Ovaj sudar izazvao je još dve saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređeno četvoro ljudi, saopštila je vatrogasna služba.

Autor: Marija Radić