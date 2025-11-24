TELO MUŠKARCA PRONAĐENO U KADI Komšije prijavile strašan smrad, ubica osuđen

Telo muškarca u raspadanju pronađeno je sklupčano u kadi nakon što su komšije policiju upozorile na "strašan miris".

Deset dana kasnije, policija je ušla u imanje koje je bilo zaključano i obavijeno potpunim mrakom. Telo žrtve, Marvina Diksona, pronađeno je sklupčano u kadi. Ubistvo je počinio 36-godišnji Dante Forest, koji je prebio žrtvu i ostavio je da trune.

Obdukcija je pokazala da je Marvin preminuo usled značajne traume tupim predmetom na glavi.



Forest je u utorak u zatvoru Old Bejli osuđen na doživotnu kaznu sa minimalnom kaznom od 22 godine. Policija je DNK dokazima i snimcima nadzorne kamere potvrdila njegovu krivicu. Na snimcima se vidi kako Forest nosi patike svojih žrtava, a krv na kutiji za picu ukazala je na vreme smrti Marvina.

Porodica žrtve izjavila je da će Marvina "zauvek voleti i pamtiti" i zahvalila se svima koji su učestvovali u istrazi.

Detektiv inspektor Mark Džonson dodao je da će kazna, nadamo se, doneti makar malo utehe porodici i pohvalio njihovu snagu tokom istrage.

Autor: D.Bošković