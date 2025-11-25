Snaja maskirana otišla da opljačka svekrvu: Na kraju ju je ubila, zločin šokirao meštane

Na ostrvu Samalina u Grčkoj došlo je do brutalnog ubistva žene (75), zbog čega je uhapšena njena snaja (46).

Šokantni detalji zločina šokirali su meštane grčkog ostrva. Policija je uhapsila osumnjičenu, koja je priznala zločin i opisala šta se tačno desilo.

Prema informacijama Protothema, uhapšena žena je rekla policiji da je ušla u kuću svekrve kako bi uzela novac, tačnije 1.100 evra, međutim, situacija je eskalirala kada ju je žena prepoznala.

Snaja je rekla da je svekrva ranije dala svom sinu (njenom mužu) 10.000 evra da joj čuva. Međutim, novac je nestao. Neko ga je uzeo (nije još utvrđeno ko), zbog čega se on osećao loše i odlučio da ga sakupi i vrati joj. Skupio je 8.000 evra i dao je svojom majci, uz obećanje da će joj vratiti i preostale 2.000 evra, koje joj duguje.

Na kraju je uspeo da skupi još 1.100 evra i spremao se da ih da majci. Međutim, jedne noći, njegova žena, koja je navodno zavisna od kockanja, uzela te pare, kockala se i izgubila ih. Kako je suprug ne bi uhvatio, odlučila je da krišom uđe u kuću svoje svekrve, uzme 1.100 evra i vrati ih na mesto gde ih je njen suprug ostavio.

I to je i uradila. Pošto je imala pristup sigurnosnim kamerama, promenila je njihov smer kako je ne bi snimile, stavila masku i rukavice, uzela čekić i krenula ka kući. Slomila je staklo na prozoru, upala u kuću i počela da preti svekrvi tražeći od nje novac.

Svekrva je pružila otpor i onda je snaja uzela flašu i, verujući da ju je žrtva prepoznala, udarila je u glavu. Tada je, u stanju šoka, kako je rekla, uzela nož i ubila je.

Nakon zločina vratila se kući, oprala je odeću i bacila je u smeće.

Sve se dešavalo u petak, 31. oktobra oko podneva. Istraga je išla u svim pravcima, istražitelji su pratili trag koji ih je vodio do snaje, koja je na kraju i priznala zločin.

Autor: Marija Radić