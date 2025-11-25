AKTUELNO

Svet

Snaja maskirana otišla da opljačka svekrvu: Na kraju ju je ubila, zločin šokirao meštane

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Na ostrvu Samalina u Grčkoj došlo je do brutalnog ubistva žene (75), zbog čega je uhapšena njena snaja (46).

Šokantni detalji zločina šokirali su meštane grčkog ostrva. Policija je uhapsila osumnjičenu, koja je priznala zločin i opisala šta se tačno desilo.

Prema informacijama Protothema, uhapšena žena je rekla policiji da je ušla u kuću svekrve kako bi uzela novac, tačnije 1.100 evra, međutim, situacija je eskalirala kada ju je žena prepoznala.

Snaja je rekla da je svekrva ranije dala svom sinu (njenom mužu) 10.000 evra da joj čuva. Međutim, novac je nestao. Neko ga je uzeo (nije još utvrđeno ko), zbog čega se on osećao loše i odlučio da ga sakupi i vrati joj. Skupio je 8.000 evra i dao je svojom majci, uz obećanje da će joj vratiti i preostale 2.000 evra, koje joj duguje.

Na kraju je uspeo da skupi još 1.100 evra i spremao se da ih da majci. Međutim, jedne noći, njegova žena, koja je navodno zavisna od kockanja, uzela te pare, kockala se i izgubila ih. Kako je suprug ne bi uhvatio, odlučila je da krišom uđe u kuću svoje svekrve, uzme 1.100 evra i vrati ih na mesto gde ih je njen suprug ostavio.

I to je i uradila. Pošto je imala pristup sigurnosnim kamerama, promenila je njihov smer kako je ne bi snimile, stavila masku i rukavice, uzela čekić i krenula ka kući. Slomila je staklo na prozoru, upala u kuću i počela da preti svekrvi tražeći od nje novac.

Svekrva je pružila otpor i onda je snaja uzela flašu i, verujući da ju je žrtva prepoznala, udarila je u glavu. Tada je, u stanju šoka, kako je rekla, uzela nož i ubila je.

Nakon zločina vratila se kući, oprala je odeću i bacila je u smeće.

Sve se dešavalo u petak, 31. oktobra oko podneva. Istraga je išla u svim pravcima, istražitelji su pratili trag koji ih je vodio do snaje, koja je na kraju i priznala zločin.

pročitajte još

AUTOMOBIL U KOJEM SU DVE OSOBE SLETEO U JEZERO: Drama kod Čačka, na licu mesta vatrogasci

Autor: Marija Radić

#Ubistvo

#maskiranje

#meštani

#pljačka

#snaja

POVEZANE VESTI

Hronika

Drama u Zemunu! Snaja davila svekrvu panasrnula na devera nožem i na kraju napala maloletnog sina

Svet

PRESUDIO ŽENI, PA HTEO DA SKOČI SA MOSTA: Otkriveni detalji jezivog ubistva u Italiji - Monstrum sve PRIZNAO

Hronika

DETALJI JEZIVOG ZLOČINA U NIŠU: Danijela pajserom UBILA oca - Tvrdila da je samoubistvo, ali OVO ju je odalo!

Hronika

Prva žena u Srbiji osuđena na doživotnu robiju: Svekrvu izbola nožem više od 120 puta

Društvo

ZATVORENI PUTEVI NA HALKIDIKIJU: Besne požari na Sitoniji, evo gde je ZABRANJEN SAOBRAĆAJ i kuda da idete

Hronika

Otkriven motiv krvoprolića u Majdanpeku: Ubica Radetu zapalio štalu, a onda je usledio HOROR!