UKRAJINA PRISTALA NA MIROVNI SPORAZUM: Kijev se složio sa predlogom Donalda Trampa za okončanje rata

Neimenovani američki zvaničnik rekao je danas da je ukrajinska vlada "pristala na mirovni sporazum" posredovan od administracije američkog predsednika Donalda Trampa, kako bi se zaustavila skoro četvorogodišnja ruska ofanziva.

Američki zvaničnik i ukrajinski savetnik za nacionalnu bezbednost Rustem Umerov naveli su da je postignuto zajedničko razumevanje o predlogu, dok detalji još treba da budu razrađeni.

Umerov je izrazio optimizam da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mogao da putuje u Vašington pre kraja novembra kako bi finalizovao dogovor.

"Ukrajinci su pristali na mirovni sporazum", rekao je američki zvaničnik za CBS News. "Postoje još neki sitni detalji koji treba da se razjasne, ali su pristali na sporazum."

Vest stiže u trenutku dok je američki sekretar za vojsku Dan Driskoll boravio u Abu Dabiju kako bi se sastao sa ruskim zvaničnicima, potvrdila su dva američka zvaničnika i dva diplomatska izvora koji nisu ovlašćeni da javno govore za CBS News.

Za sada nije bilo reakcije Rusije na dogovor postignut u Abu Dabiju.

Nešto ranije, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je rekao da je Evropa, sa svojim planom, prokockala svoju šansu.

Velika dilema je kako će reagovati ukrajinski vojnici na ovu vest, s obzirom na to da je juče deo njih poslao poruku da neće prihvatiti sraman sporazum.

Autor: Marija Radić