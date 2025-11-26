AKTUELNO

Svet

MAJKA IZBOLA ĆERKICU DOK JE SPAVALA: Otac ušao u kuću i čuo nešto čudno, u sobi zatekao UŽAS

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com/www_InfoTimisoara_ro ||

Jezivi zločin dogodio se sinoć, a dete je zadobilo teške telesne povrede.

Kako navode lokalni mediji, majka se sumnjiči da je dete ubola nožem četiri puta, dok je devojčica mirno spavala u krevetu.

Sigurne smrti devojčicu je spasao otac koji je, po ulasku u kuću, čuo čudne zvuke i upao u sobu.

On je uspeo da savlada suprugu i pozove hitnu pomoć, koja je dete potom prevezla u dečju bolnicu u Temišvaru.

Prema nezvaničnim saznanjima, majka je navodno psihički bolesnik, a ćerku je napala nakon što je načula da suprug razmišlja da je hospitalizuje. Majka je, navodno, iskoristila prvi trenutak kada je sa detetom ostala sama kod kuće, zgrabila je oružje i pokušala devojčicu da ubije na spavanju.

Devojčica je hospitalizovana i nalazi se u stabilnom stanju. Majka je uhapšena i saslušana.

Autor: Marija Radić

#Rumunija

#UŽAS

#Zločin

#ubadanje

#ćerkica

