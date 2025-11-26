DRŽAVNI UDAR U GVINEJI BISAO: Predsednik države uhapšen, čuli se i pucnji (VIDEO)

Predsednik Gvineje Bisao Umaru Sisoko Embalo izjavio je da je danas oko podneva uhapšen u svom kabinetu u predsedničkoj palati, tvrdeći da je u toku pokušaj državnog udara.

Kako je rekao za lokalni list "Jeune Afrique", zajedno sa njim su uhapšeni i načelnik Generalštaba, general Biage Na Ntan, zamenik načelnika Generalštaba, general Mamadu Ture, kao i ministar unutrašnjih poslova Botče Kande.

Embalo je naveo da prema njegovim saznanjima nije primenjena sila nad uhapšenim zvaničnicima, a za organizovanje puča optužio je komandanta kopnene vojske.

Istovremeno, tokom dana su se čuli pucnji u blizini predsedničke palate i sedišta izborne komisije, dok su na glavnim prilazima zgradi predsedništva primećene naoružane vojne patrole.

🚨Guinée-Bissau🇬🇼: Coup d'État après la présidentielle



Le président sortant Umaro Sissoco Embaló aurait été arrêté par le chef d'état-major terre alors qu'il revendiquait la victoire.



Dans la vidéo, des tirs sont entendus près du palais présidentiel.



📍11.8621, -15.5836 pic.twitter.com/lh9ZsKFu0I — Sharkellite 🛰️ (@influhunter) 26. новембар 2025.

Napetosti su eksalirale svega tri dana nakon održanih predsedničkih izbora 23. novembra, na kojima je aktuelni šef države tvrdio da je pobedio već u prvom krugu sa 65 odsto glasova.

Zvanični rezultati trebalo je da budu objavljeni u četvrtak, a i vlast i opozicija su poslednjih sati međusobno proglašavale pobedu.

Izbori su protekli uglavnom mirno, ali bez učešća glavnog opozicionog lidera Domingosa Simoeša Pereire, kome nije dozvoljeno da se kandiduje.

Njegova stranka PAIGC pružila je podršku Embalovom glavnom rivalu, Fernandu Dijasu da Kosti.

Autor: A.A.