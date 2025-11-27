DRAMA NA NEBU IZNAD BALKANA Avion dva sata kružio iznad Skoplja, pa sleteo u Prištinu: Jedna stvar je izazvala MISTERIJU

Let W6 4752 kompanije Wizz Air, koji je u utorak popodne poleteo iz Venecije ka Skoplju, završio je u Prištini nakon što pilot, uprkos desetinama pokušaja, nije uspeo da bezbedno sleti na skopski aerodrom.

Dok se zvanično navodi da su loši vremenski uslovi bili razlog preusmeravanja, ostaje misteriozan detalj - drugi avioni u tom periodu normalno su sletali uz „maksimalnu“ vidljivost.

Dva sata kruženja iznad Skoplja

Airbus A321neo poleteo je sa aerodroma Marko Polo u 14:33, a iznad Skoplja bio je oko 15:41. U naredna gotovo dva sata avion je pravio krugove iznad aerodroma pokušavajući da izvede bezbedan prilaz pisti. Prema podacima sajta FlightAware, pilot je izveo najmanje sedamnaest kružnih manevara pre nego što je doneo odluku da odustane od sletanja.

U 17:33 let se okrenuo ka severu i preusmeren je na aerodrom u Prištini, gde je bezbedno sleteo.

"Loše vreme“ ili nešto drugo?

Wizz Air je za italijanski "Il Corriere" potvrdio da je u pitanju bila odluka posade zbog „nepovoljnih vremenskih uslova iznad Skoplja“. Međutim, ostaje otvoreno pitanje — zašto su u istom periodu drugi avioni mogli bez problema da slete i polete sa skopskog aerodroma?

Za sada se oslanja isključivo na zvanično saopštenje aviokompanije:

"Wizz Air potvrđuje da je let W64752 iz Venecije za Skoplje 25. novembra preusmeren ka Prištini zbog nepovoljnih vremenskih uslova u Skoplju. Svi putnici biće autobusima prevezeni do Skoplja. Bezbednost putnika, posade i aviona naš je apsolutni prioritet“, naveli su iz kompanije uz zahvalnost putnicima na razumevanju.

Prema FlightAware-u, avion je iz Prištine ponovo poleteo u 19:05, a konačno je sleteo na skopski aerodrom u 20:32.

Autor: S.M.