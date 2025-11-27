OSUĐENI SILOVATELJ IZBO BIVŠU ŽENU NOŽEM! Iskoristio privremeno puštanje iz zatvora da počini KRVAVI PIR, u toku je velika policijska potera (FOTO)

U Berlinu je muškarac napao svoju bivšu ženu nožem i teško je ranio. Reč je o Majku L., osuđenom silovatelju, koji je napad počinio tokom dozvoljenog privremenog izlaska iz zatvora Tegel, gde je služio kaznu zatvora za silovanje.

O tome izveštavaju "Berliner cajtung" i "Tagešpigl". Policija sada traga za odbeglim zatvorenikom.

Policija traga za silovateljem

Prema navodima nemačkih medija, 37-godišnji silovatelj trebalo je da bude pušten na slobodu narednog meseca. Tokom prethodnih meseci imao je više odobrenih izlazaka kako bi se pripremio za život posle zatvora.

"Tagešpigl" piše da je bivši rukovodilac prodavnice čak pohađao i dodatnu obuku. Svaki put se vraćao bez incidenata, sve do prošlog vikenda.

Berlin:

Vergewaltiger greift Ex-Frau bei Freigang mit einem Messer an!



Die Justiz schweigt über die Tat!



Der Mann bekam 2021 vier Jahre und neun Monate Haft wegen schwerer Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Waffenbesitz und Körperverletzung. Hinzu kamen zwei Jahre… pic.twitter.com/5GqH61FtlS — 🇩🇪LilitThyra🩶 (@LilitThyra) 26. новембар 2025.

U nedelju (23.11.) navodno je u berlinskom naselju Lankvic sačekao bivšu suprugu, napao je nožem i teško ranio. Nivo povreda nije zvanično saopšten, a u međuvremenu je napustila bolnicu. Istražni organi se za sada nisu detaljnije oglašavali.

- Trenutno je još u bekstvu i potraga se nastavlja - saopštila je policija.

Zašto javnost nije bila upozorena, niti je objavljena fotografija odbeglog zatvorenika, ostaje nejasno. Berlinski pravosudni organi nisu odgovorili na upite RTL-a.

Ranija teška krivična dela - silovanje, nošenje oružja, otmica

Muškarac je, prema pisanju Bilda, 2021. godine osuđen na četiri godine i devet meseci zbog teškog silovanja, posedovanja oružja, prinude i telesnih povreda. Kazni je kasnije dodato još dve godine zatvora zbog podmetanja požara.

On se navodno 2019. zaljubio u deset godina mlađu koleginicu dok je radio kao rukovodilac marketa. Veza je bila obeležena nasiljem i ljubomorom. Kada je žena napustila zajednički stan, tražila je zabranu prilaska.

Otmica tokom prvog pandemijskog lokdauna

Tokom prvog korona lokdauna 2020. godine, on je navodno sačekao žrtvu, zapretio joj nožem i prisilio je da uđe u njegov automobil. Oteo ju je i odveo na ostrvo Uzedom, gde ju je silovao u kolima.

Zločin je otkriven kada je policija na ostrvu primetila automobil sa berlinskim tablicama i oslobodila ženu.

Bild dalje piše da je 2015. još jedna njegova veza okončana nasiljem i sudskim postupkom, tada je osuđen na 16 meseci uslovne zatvorske kazne zbog telesnih povreda.

Zašto je dobio slobodne izlaske?

Prema izveštaju "Tagešpigla", prestupnik je od aprila 2020. najpre bio u pritvoru, a zatim u kaznenoj ustanovi. Godine 2023. prebačen je na socijalno-terapijsko odeljenje i od novembra 2023. dobio je pet praćenih izlazaka.

Pošto mu je utvrđen "pozitivan napredak u tretmanu", od septembra 2024. dobio je više samostalnih izlazaka bez nadzora.

Svi su, navodno, protekli bez incidenata, sve do tragičnog događaja prošlog vikenda.

Autor: Iva Besarabić