OSTAVKE TRESU KIJEV, ZELENSKI PRAVI ČISTKU! Šef kabineta Jermak PAO zbog korupcije, on će da ga zameni?

Prethodnoje Andrij Jermak podneo ostavku na mesto šefa kabineta Zelenskog

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razmatra kandidaturu Pavla Palise za novog šefa svog kabineta, objavio je Ukrinform, pozivajući se na dobro obavešteni izvor.

Izvor je naveo da je Palisa pokazao efikasnost u radu kao zamenik šefa kabineta Zelenskog, kao i da ima dobre odnose sa Vašingtonom, što će, kako je istakao, biti prednost tokom procesa pregovora o mirovnom rešenju za Ukrajinu.

Zelenski je saopštio danas da je šef njegovog kabineta Andrij Jermak podneo ostavku.

Ukrajinske vlasti za borbu protiv korupcije izvršile su jutros pretres u Jermakovoj kući, saopštio je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU).

Prema saopštenju objavljenom na Fejsbuku, ove "istražne radnje (pretres) su odobrene i sprovode se u okviru istrage".

NABU je 10. novembra saopštio rezultate istrage o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru koja je nazvana "Midas".



Dokumentovane su aktivnosti visokorangirane kriminalne organizacije, čiji su učesnici izgradili veliku korupcijsku šemu kako bi uticali na strateška preduzeća državnog sektora, posebno na Energoatom.

Prema istrazi, nekoliko ukrajinskih zvaničnika umešano je u sistematsko pranje novca i nezakonito bogaćenje, a na čelu šeme bio je biznismen Timur Mindič, bivši poslovni partner ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Ukrajinska ministarka energetike Svetlana Grinčuk i ministar pravde German Galuščenko podneli su ostavke nakon što se njihovo ime pojavilo u istrazi.

Autor: D.Bošković