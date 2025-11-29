Papa Lav XIV posetio Plavu džamiju, jednu od najvažnijih u Istanbulu (FOTO)

Papa Lav XIV posetio je danas u Istanbulu džamiju Sultana Ahmeda, poznatu i kao „Plava džamija“, tokom trećeg dana svog boravka u Turskoj, na svom prvom apostolskom putovanju u inostranstvo.

„Papa je posetu džamiji proveo u tišini, u duhu sabranosti i pažljivog slušanja, sa dubokim poštovanjem prema mestu i veri onih koji se tamo okupljaju u molitvi“, navodi se u saopštenju Kancelarije za štampu Svete Stolice.

Papu Lava, koji je stigao u džamiju jutros, pratili su turski ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoj, pokrajinski muftija Istanbula Emrulah Tundžel i zvaničnici džamije.

Mujezin džamije Sultana Ahmeta, Ašgin Musa Tundža, dao je informacije o džamiji papi Lavu XIV.

„Rekao sam mu da je ovo Alahova kuća, da može da se moli ako želi, a on je rekao 'ne, pogledaću okolo'“, i nastavio posetu, rekao je novinarima mujezin džamije Asgin Tundža, prenosi Ansa.

Papa je napravio drugačiji izbor od svojih prethodnika Benedikta XVI i Franje, koji su imali trenutak tihe sabranosti, poput molitve, navodi agencija.

On je posetio džamiju bez cipela, kako je propisano islamskim zakonom.

Po planu, papa će imati više sastanaka i poseta tokom današnjeg dana, prenosi Vatikan njuz. Nakon posete Plavoj džamiji, održaće privatni sastanak sa vođama lokalnih crkava i hrišćanskih zajednica u Sirijskoj pravoslavnoj crkvi Mor Efrem.

U Patrijaršijskoj crkvi Svetog Đorđa, papa će se pridružiti molitvi zajedno sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem I.

Papa Lav je treći papa koji je posetio Plavu džamiju, nakon svojih neposrednih prethodnika Franje (2014. godine) i Benedikta XVI (2006. godine).

Ovo je prva poseta pape Lava XIV nekoj stranoj zemlji, a nakon Turske papa će otputovati za Bejrut.

Papa je izabrao Tursku kao prvu destinaciju van Italije kako bi obeležio 1.700 godina Nikejskog sabora.



Tanjug AP/Domenico Stinellis Tanjug AP/Domenico Stinellis Tanjug AP/Domenico Stinellis Previous Next

Autor: Jovana Nerić