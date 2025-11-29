Predsednik Šri Lanke proglasio vanredno stanje zbog poplava (FOTO)

Predsednik Šri Lanke, Anura Kumara Disanajake, proglasio je vanredno stanje u trenutku kada je zemlja suočena sa razornim poplavama.

Kako su naveli zvaničnici, cilj uvođenja vanrednih mera je da se obezbedi stabilnost zemlje i ubrzaju akcije pomoći nakon što su obilne kiše izazvale poplave i odrone na velikom delu ostrva.

Policija Šri Lanke formirala je jedinicu za specijalne operacije koja je otvorila posebnu telefonsku liniju i aplikaciju WhatsApp za one kojima je potrebna pomoć.

Kako je policija saopštila, u okvir zajedničkih operacija uključeni su Centar za vanredne situacije, oružane snage i druge agencije, prenela je Sinhua.

Preduzete su i dodatne mere bezbednosti kako bi se sačuvali domovi i imovina evakuisanih porodica.

Istovremeno, Ministarstvo za imigraciju je uvelo vizne olakšice zbog stranih državljana koji usled prekida u avio-saobraćaju ne mogu da napuste zemlju, tako da će oni biti izuzeti od naplate naknada za produženje viza i od kazni za prekoračenje boravka.

Tanjug AP/Eranga Jayawardena Tanjug AP/Eranga Jayawardena Tanjug AP/Sarot Meksophawannaku Tanjug AP/Eranga Jayawardena Tanjug AP/Eranga Jayawardena Previous Next

Centar za upravljanje katastrofama Šri Lanke saopštio je ranije danas da je u poplavama i klizištima u toj zemlji koje su izazvale obilne padavine poginulo najmanje 123 osoba, dok je raseljeno više desetina hiljada ljudi.

U saopštenju se navodi da je prijavljen nestanak 130 osoba, preneo je "Figaro".

Generalni direktor Centra za upravljanje katastrofama Sampat Kotuvegoda je kazao da su spasilačke operacije u toku i da je skoro 44.000 ljudi raseljeno zbog jakog nevremena koje pogađa zemlju već nedelju dana.

Šri Lanka je juče rasporedila trupe koje pomažu u naporima za spasavanje stotina ljudi koji su ostali zarobljeni zbog poplava, a helikopteri i brodovi mornarice izveli su više spasilačkih operacija u kojima su stanovnici spasavani sa vrhova drveća, krovova i iz sela odsečenih poplavama.

Autor: Jovana Nerić