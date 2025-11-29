PANIKA U PARIZU! Hitna evakuacija zaposlenih francuske televizije, stigla DOJAVA O BOMBI: Emitovanje stalo, psi tragači TRAŽE EKSPLOZIV

Sedište Francuske televizije (France Televisions) evakuisano je danas nakon dojave o bombi, javljaju francuski mediji. Policija i tim pasa za detektovanje ekspoloziva trenutno su na licu mesta radi provere, prenosi Figaro.

Zaposleni u Francuskoj televiziji, čije je sedište u 15. arondismanu u Parizu, evakuisani su kasno popodne nakon što su ih vlasti obavestile da su primile dojavu da je podmetnuta bomba.

Policija i tim pasa na terenu

- Policija i tim pasa za detektovanje eksploziva trenutno su na licu mesta radi provere - prenosi Frans info.

Oko 17 časova prijavljeno je postojanje eksplozivne naprave u sedištu Francuske televizije.

- Iz bezbednosnih razloga, odgovorna osoba u televiziji odlučila je da se objekat evakuiše - izjavio je izvor iz policije.

Provera objekta je još u toku i dok se provera ne završi, program Frans info i sajt Franceinfo.fr ne funkcionišu.

Pre dve nedelje, redakcija televizije BFM i Radija Monte Karlo (RMC), koje se nalaze nedaleko od Francuske televizije, takođe su morale da budu evakuisane zbog dojava o bombi.

Programi su bili prekinuti dok su snage reda vršile provere, a zaposleni su se vratili u redakcije jer sumnjivi predmeti nisu bili pronađeni.

Autor: Iva Besarabić