UZBUNA U EVROPSKOJ ZEMLJI! Zatvoren vazdušni prostor, hitno se oglasio MUP: To je pretnja životima ljudi

Moldavske vlasti saopštile su danas da su ruski dronovi ušli u vazdušni prostor te zemlje i da predstavljaju pretnju za avijaciju, što je treći takav incident u poslednjih devet dana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Moldavije saopštilo je da je identifikovalo dva drona kao ruska i da su preletela preko moldavske teritorije, što je dovelo do zatvaranja njenog vazdušnog prostora, prenosi Rojters.

Oglasilo se Ministarstvo

Kako navodi Ministarstvo, oni su kasnije ušli u ukrajinski vazdušni prostor.

Moldavija, koja se žalila na sličan upad 20. novembra i ponovo ranije ove nedelje, opisala je najnoviji incident kao zastrašivanje u kontekstu sukoba u Ukrajini i osudila "ilegalne i opasne radnje koje predstavljaju pretnju civilnim letovima i životima ljudi".

Ruski ambasador u Moldaviji, Oleg Ozerov, više puta je pozivan u ministarstvo spoljnih poslova na razgovor zbog ovih incidenata.

Ozerov je ove nedelje doveo u pitanje da li je jedan od dronova, izložen ispred Ministarstva, zaista bio umešan u bilo kakav upad i sugerisao da su incidenti usmereni na pogoršavanje ionako loših odnosa između Moskve i Kišinjeva.

Autor: Iva Besarabić