NEMAČKI BLOKADERI POKUŠALI SA NASILJEM, PA DOBILI ŠTA SU TRAŽILI: Ovako policija rešava problem demonstranata-terorista u demokratiji (VIDEO)

Nasilni protesti koji su se dogodili danas u Nemačkoj, jako podsečaju na demonstracije blokadera koji maltretiraju Srbiju više od godinu dana.

Međutim, Nemačka policija te probleme drugačije rešava.

Nemački blokaderi nasilnici koji su danas u Gizenu pokušali da sprovedu teror nad građanima i blokirali ulice, suočili su se sa ni malo po njih prijatnim odgovorom organa reda.

Naime, nemačka policija koristila je vodene topove i biber sprej a nisu se libili ni pendreka.

Čim je nasilnicima palo na pamet da prave nerede, policija je to efikasno rešava u vrlo kratkom roku.

Svaki vid terorisanja ljudi sprečen je istog momenta što se može videti i u priloženom videu:

Podsetimo, nasilni protesti izbili su danas u zapadnonemačkom gradu Gisenu povodom osnivanja nove omladinske grupe desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD), a nastali su poremećaji železničkog saobraćaja, a lokalni putevi u Gisenu i široj okolini su zatvoreni, saopšteno je iz železničke uprave savezne države Hesen.

Ministar unutrašnjih poslova Hesena Roman Posek (CDU) oštro je kritikovao nasilje tokom protesta protiv osnivanja nove omladinske organizacije AfD u Gisenu.

Deset policajaca zadobilo je lakše povrede tokom intervencija na protestima, a lakše je povređeno i nekoliko demonstranata.

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je ranije danas da su prizori sukoba na marginama osnivačkog kongresa nove omladinske organizacije AfD u Giesenu, sve samo ne prijatni.

Autor: Iva Besarabić