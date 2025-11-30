RUSIJA I AMERIKA SKOVALE TAJNI PLAN?! Evropi ŠOK informacije dojavili obaveštajci, a sve se vrti oko JEDNE STVARI

Pravi plan Donalda Trampa za Ukrajinu, kako ekskluzivno saznaje "The Wall Street Journal", nije toliko postizanje mira, koliko obezbeđivanje da Sjedinjene Države, Rusija i Ukrajina postanu trgovinski partneri. Prema izvorima upoznatim sa pregovorima, Kremlj je Beloj kući predložio da se mir postigne putem poslovnih aranžmana, a Vašington je, na iznenađenje Evrope, navodno pristao.

Ključni sastanak održan je prošlog meseca u Majamiju između Stiva Vitkofa, Džareda Kušnera i Kirila Dmitrijeva. Tada su dogovorili plan kojim bi američke kompanije mogle da iskoriste oko 300 milijardi dolara ruskih sredstava zamrznutih u Evropi za rusko-američke investicione projekte i posleratnu obnovu Ukrajine.

Američke i ruske kompanije takođe bi udružile snage za eksploataciju mineralnog bogatstva Arktika, a razmatrana je i mogućnost zajedničke misije na Mars sa Maskovim "SpaceX-om". Evropski saveznici za plan su saznali naknadno, i to ne od Amerikanaca, već od sopstvenih obaveštajnih službi.

Moskva bi da preoblikuje evropsku mapu

Strategija Kremlja, osmišljena još pre Trampove administracije, bila je da ubedi Amerikance da Rusiju vide kao zemlju ogromnih mogućnosti, a ne vojnu pretnju. Nudeći unosne poslove u sektorima retkih minerala i energetike, Moskva bi mogla da preoblikuje ekonomsku mapu Evrope i stvori jaz između SAD i evropskih saveznika, dok bi ekonomski projekti mogli da “ožive” rusku ekonomiju vrednu dva bilona dolara.

Dmitrijev, bivši zaposleni Goldman Saksa, vrlo brzo je pronašao zajednički jezik sa Vitkofom i Kušnerom.

- Rusija ima toliko ogromnih resursa i teritorijalnih prostranstava. Ako uspemo da Rusija, Ukrajina i Amerika postanu poslovni partneri, svi će prosperirati; to će biti prirodni bedem protiv budućih sukoba - izjavio je Vitkof.

Vitkof je toliko verovao Dmitrijevu da se čak založio da mu se odobri ulazak u SAD, iako je bio proglašen "personom non grata" zbog vođenja ruskog Suverenog fonda, koji su nazivali "fondom za Vladimira Putina". Ministar finansija Skot Besent protivio se njegovom ulasku u SAD, ali ga je Tramp nadglasao i Dmitrijevu je na kraju dozvoljen ulazak.

Trampova umetnost dogovora

Umesto da se fokusira na složene geopolitičke probleme postsovjetske Evrope, Tramp je izazovu pristupio svojom logikom – prioritet su mu ekonomski interesi, dok su teritorijalna pitanja stavljena u drugi plan. Za ostvarenje plana zaobiđeni su tradicionalni diplomatski kanali i ustaljeni načini pregovaranja.

Na primer, Vitkof i Dmitrijev su uoči samita na Aljasci između Trampa i Putina razgovarali o najvećoj razmeni zatvorenika u istoriji njihovih zemalja bez znanja CIA-e, obaveštajne agencije koja upravlja razmenom zatvorenika sa Rusijom. Vitkof ponekad nije obaveštavao ni svoje američke kolege u Ministarstvu finansija o sastancima sa Rusima - detalje su saznali tek od britanskih partnera.

Za mnoge u Beloj kući, poslovni pristup rešavanju rata shvata se kao pozitivna stvar: američki investitori mogli bi profitirati u posleratnoj Rusiji i postati komercijalni garanti mira. Rusija je jasno stavila do znanja da preferira američke kompanije, a ne evropske. Jedan izvor rekao je za WSJ:

- To je Trampova umetnost dogovora. kada on kaže: Gledajte, rešavam ovo pitanje i pri tome postoje ogromne ekonomske koristi za Ameriku, zar ne?.

Pojedini analitičari smatraju da Moskva uopšte ne namerava da zaključi pravi mirovni sporazum, već koristi pregovore da bi produžila sukob. Ipak, znak da Putin možda ozbiljno razmatra kraj rata može biti činjenica da su neki sankcionisani ruski milijarderi - Genadij Timčenko, Jurij Kovalčuk i braća Rotenberg, tiho istraživali rudarske i energetske projekte u saradnji sa američkim partnerima.

U tajnosti su se već pripremali i američki investitori. Nil Čapman sastao se sa Igorom Sečinom iz Rosnjefta kako bi razgovarali o povratku "Exxona" u projekat Sahalin. Investitor Tod Bolji razmatrao je kupovinu udela u Lukoilu, dok su ruski biznismeni nudili koncesije za gas i rudarske projekte u Sibiru. Džentri Bič, prijatelj Donalda Trampa mlađeg, pregovarao je o udelu u arktičkom LNG projektu Novateka pod uslovom da sankcije budu ukinute.

Investitor Stiven Linč platio je 600.000 dolara lobisti bliskom Trampu mlađem kako bi mu pomogao da dobije dozvolu za kupovinu gasovoda Severni tok 2. Takođe, u julu je šef Roskosmosa, Dmitrij Bakanov, posetio NASA-u, Boeing i SpaceX, prvi put od 2018. godine.

Vitkof je pokušao da ubrza pregovore, ali je samit između Trampa i Putina na Aljasci u avgustu na kraju propao. U oktobru, kada je Zelenski tražio američke projektile Tomahavk, Tramp je dan ranije razgovarao sa Putinom i odlučio da ih ne proda. Umesto toga, Vitkof je savetovao Kijevu da od Trampa traži desetogodišnje carinsko izuzeće kako bi podstakao svoju ekonomiju.

Autor: D.Bošković