RUSIJA ŽELI KRAJ RATA?! Hitno se oglasio Tramp nakon razgovora: Postoji velika šansa...

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Kevin Lamarque ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas, nakon pregovora američke i ukrajinske delegacije na Floridi, da postoji "velika šansa" da se postigne sporazum kojim bi se okončao ruski rat u Ukrajini.

Tramp je novinarima u predsedničkom avionu rekao da pregovori "idu napred, idu dobro", prenosi CNN.

"Želimo da sprečimo da ljudi budu ubijeni. Mislim da postoji velika šansa da postignemo dogovor", rekao je Tramp.

Dodao je da je do tog zaključka došao nakon razgovora sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom, nakon njihovih razgovora sa ukrajinskim zvaničnicima danas popodne.

"Mislim da bi Rusija volela da se to završi"

"Razgovarao sam sa njima i dobro im ide. Ukrajina ima nekih teških problema, ali mislim da bi Rusija volela da se to završi", rekao je Tramp tokom povratka u Vašington iz Floride.

Na pitanje kakve "teške probleme" ima Ukrajina, Tramp je ukazao na slučajeve protiv korupcije najviših zvaničnika te zemlje koji su u toku, što kako je kazao "nije od pomoći".

Trampovi komentari o korupciji u Ukrajini dolaze nekoliko dana nakon što je glavni pomoćnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, podneo ostavku nakon pretresa koji je izvršen u njegovoj kući zbog sumnje na umešanost u korupciju u energetskom sektoru, čime je Ukrajina ostala bez jednog od ključnih pregovarača.

Autor: Iva Besarabić

