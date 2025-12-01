PUTIN POTPISAO DEKRET: Od danas državljani ove zemlje ulaze u Rusiju bez vize!

Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se kineskim građanima dozvoljava putovanje u Rusiju bez vize do 30 dana na recipročnoj osnovi do 14. septembra 2026. godine.

„Postupak za ulazak i izlazak iz Ruske Federacije utvrđen dekretom ne primenjuje se na državljane Narodne Republike Kinekoji ulaze u Rusku Federaciju radi zaposlenja, uključujući novinarski rad, ili obrazovanja, ili radi boravka u Ruskoj Federaciji, ili na one koji se bave međunarodnim drumskim prevozom kao vozači i članovi posade vozila, špediteri ili oni koji prate takva vozila kao prevodioci“, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova na svojoj veb stranici.

Ministarstvo je takođe podsetilo da je režim boravka u Ruskoj Federaciji za kineske državljane koji ulaze u Rusku Federaciju u skladu sa postupkom utvrđenim dekretom određen zakonodavstvom Ruske Federacije.

Autor: A.A.