Novi potres na tržištu kriptovaluta, bitkoin pao za 6,21 odsto na 74.000 evra

Vrednost bitkoina je danas u 15.00 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 6,21 odsto na 73.982,24 evra, što ukazuje na novi potres nakon smirivanja tržišta krajem prethodne nedelje.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 58,22 milijarde evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 24 u kategoriji "ekstremni strah", što je malo pogoršanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 28 u kategoriji "strah".

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 7,75 odsto na 2.415,52 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 8,89 odsto na 701,24 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 9,11 odsto na 108,69 evra, a avalanš (AVAX) za 10,17 odsto na 11 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,28 evra, što je za 5,68 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute CHESS, TNSR i MBL.

