TRAMP UPOZORIO NETANJAHUA! Hitno razgovarali telefonom, Izrael dobio OPOMENU zbog ponašanja u Siriji

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu razgovarao je u ponedeljak sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, saopštio je kabinet izraelskog premijera, ubrzo nakon što je Tramp upozorio Izrael da ne destabilizuje Siriju.

Tema razgovora: Hamas, Gaza i diplomatski odnosi

Netanjahuov kabinet navodi da su razgovarali o razoružavanju palestinske militantne grupe Hamasi demilitarizaciji Pojasa Gaze. Takođe su raspravljali o mogućem uspostavljanju odnosa Izraela sa državama koje ga trenutno ne priznaju.

Tramp je pozvao Netanjahua da ga poseti u Beloj kući "u bliskoj budućnosti", bez navođenja datuma.

Trampovo upozorenje Izraelu u vezi Sirije

Ranije u ponedeljak, Tramp je upozorio Izrael da ne destabilizuje Siriju i njeno novo rukovodstvo, samo nekoliko dana nakon smrtonosne izraelske operacije na jugu zemlje.

- Vrlo je važno da Izrael održava snažan i iskren dijalog sa Sirijom i da se ništa ne desi što bi omelo napredak Sirije ka prosperitetnoj državi - napisao je Tramp na Truth Social platformi.

Pokušaji sklapanja bezbednosnog sporazuma između Izraela i Sirije

Tramp već godinu dana zagovara bezbednosni sporazum između Izraela i Sirije, otkako su sirijske opozicione snage svrgnule dugogodišnjeg lidera Bašara al-Asada.

Tenzije rastu zbog izraelskih napada u Siriji

Napetosti su porasle zbog stotina izraelskih napada na Siriju. U najtežem napadu do sada, izraelske snage su u petak ubile 13 ljudi u operaciji na jugu Sirije, navodeći da su meta bili pripadnici militantne grupe.

Tramp hvali novog predsednika Sirije

Tramp je rekao da je "veoma zadovoljan" radom Sirije pod predsednikom Ahmedom al-Šarom, koji je u novembru napravio istorijsku posetu Beloj kući.

Predsednik SAD izjavio je da Šara "marljivo radi na tome da se dogode dobre stvari i da Sirija i Izrael imaju dugu i prosperitetnu zajedničku budućnost".

SAD obećavaju podršku obnovi Sirije

Tramp je dodao da Sjedinjene Države "čine sve što je u njihovoj moći kako bi Vlada Sirije nastavila ono što je nameravano" u cilju obnove ratom razorene zemlje.

Autor: Iva Besarabić