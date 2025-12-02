AKTUELNO

Svet

NEOČEKIVANI OBRT Sin meksičkog narko-bosa El Čapa PRIZNAO KRIVICU za trgovinu drogom

Izvor: Pink.rs/Srna, Foto: Printscreen YouTube/Los Angeles Times ||

Sin ozloglašenog meksičkog narko-bosa "El Čapa" Hoakin Guzman Lopez izjasnio se da je kriv prema optužbama za trgovinu drogom u SAD, nekoliko meseci nakon što je njegov brat sklopio sporazum o priznanju krivice.

Hoakin Guzman Lopez izjasnio se krivim po dvije tačke optužnice za trgovinu drogom i kontinuirano kriminalno preduzetništvo, prenio je AP. On i njegov brat Ovidio Guzman Lopez optuženi su da su vodili frakciju kartela "Sinaloa".

Prema sporazumu, Hoakin Guzman Lopez je priznao da je pomagao u nadgledanju proizvodnje i krijumčarenja velikih količina kokaina, heroina, metamfetamina, marihuane i fentanila u SAD.

Američke savezne vlasti su 2023. godine opisale operaciju kao masovni pokušaj slanja "zapanjujućih" količina fentanila u SAD.


Hoakin Guzman Lopez i drugi dugogodišnji lider Sinaloe, Ismael "El Majo" Zambada, uhapšeni su u julu 2024. godine u Teksasu nakon što su sleteli u SAD privatnim avionom.

Obojica su se ranije izjasnili da nisu krivi prema optužbama za trgovinu drogom, pranje novca i posjedovanje vatrenog oružja. Njihovo dramatično hapšenje izazvalo je porast nasilja u severnoj meksičkoj državi Sinaloa, gde su se sukobile dve frakcije istoimenog kartela.

Autor: S.M.

