HOROR SUPERĆELIJSKA OLUJA PRAVILA HAOS: Došla sa Jadrana i opustošila maslinjake u Italiji, ljudi u ŠOKU GLEDALI KAKO ČUPA STABLA

Snažna superćelijska oluja pogodila je priobalno područje Mandurije u provinciji Taranto, stvarajući moćan vazdušni vrtlog ("tromba d’aria“) koji je u svega nekoliko minuta naneo značajnu štetu.

Kako se navodi, oluja je napravila veliki haos, rušila je stabla i oštećivala objekte u ruralnim zonama. Civilna zaštita odmah je reagovala, a prema prvim informacijama povređenih nema

Vrtlog nosio krovove i stabla

Vetar je, prema lokalnim meteorolozima, dostizao udare preko 100 km/h, što je karakteristično za superćelijske formacije koje se povremeno javljaju nad Jadranom i Jonijskim morem. Najveću štetu pretrpela su poljoprivredna područja: polomljeni maslinjaci, oštećeni plastenici i pomoćni objekti, dok je nekoliko kuća zabeležilo oštećenja na krovu. Na društvenim mrežama šire se snimci u kojima se jasno vidi vrtlog vetra koji vuče granje, zemlju i delove konstrukcija.

Civilna zaštita na terenu

Protezione Civile još procenjuje obim štete i uklanja opasne delove konstrukcija i srušena stabla. Stanovništvu je upućen apel da ne prilazi oštećenim objektima i da prijavi svaku štetu nadležnim službama. Ovo nije prvi put da Manduriju pogađa ovakav fenomen, superćelijske oluje i vazdušni vrtlozi zabeleženi su u ovoj oblasti i 2018. godine.

Autor: Iva Besarabić