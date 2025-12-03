Umro čovek koji je Slobodana Miloševića odveo u Hag

Bivši haški istražitelj Kevin Kurtis iznenada je preminuo prošlog petka, 28. novembra, u Rijeci.

Iako njegovo ime možda nije poznato široj javnosti, Kurtis je bio čovek iz senke koji je odigrao ključnu ulogu u nekim od najvažnijih trenutaka posleratne pravde, lično je uhapsio ratnog zločinca Slavka Dokmanovića i bio je čovek koji je Slobodana Miloševića prepratio na sud u Hag.

Svoje poslednje dane proveo je na Kvarneru, gde se preselio sa suprugom Hrvaticom.

Pridružio se Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) 1995. godine. ak.

Nakon što su vlasti u Srbiji odlučile da izruče Slobodana Miloševića, upravo je Kevin Kurtis bio taj koji ga je preuzeo u Beogradu. Bio je zadužen za njegov siguran transport helikopterom i avionom sve do ćelije u Ševeningenu. Fotografije Kurtisa kako uvodi Miloševića u avion obišle su svet.

"Milošević je stigao i delovao je potpuno iznenađeno, kao da ne veruje što mu se događa. Rekao mi je da ja nemam nadležnost nad njim, a ja sam mu odgovorio da ćemo to videti u Hagu. Nije želeo da govori engleski i sve je moralo da se prevodi. Pretražio sam ga, potpuno, usne šupljine i sve. Pitao je zašto to radim, s obzirom na to da dolazi iz zatvora. Rekao sam mu 'sada ste moj zatvorenik i ja ću vas pretražiti'. Nije mu se to baš svidelo. Nakon toga smo seli u helikopter i sva tri su poletela u isto vreme", prisetio se ranije Kurtis.

Čim su poleteli, Milošević je počeo da govoriti na tečnom engleskom.

"Rekao sam mu da nema pušenja u helikopteru, a on je odgovorio da je to njegov helikopter i da može da puši. Udovoljio sam mu. Nije imao cigaretu pa je zapalio moju", prepričavao je Kurtis.

Od 2001. godine bio je u braku je s haškom prevoditeljkom iz Zagreba. Nakon karijere u Hagu, koja ga je kasnije odvela i na posao u UNICEF u Njujorku, par je doneo životnu odluku.

Prošlog leta spakovali su kofere i preselili se kod Rijeke.

Kevin Kurtis biće ispraćen u petak na zagrebačkom Mirogoju. Porodica je umesto venaca na poslednjem ispraćaju zamolila da se prilozi uplate Društvu za zaštitu životinja Rijeka ili Azilu za nezbrinute pse Rijeka - Viškovo.

Autor: S.M.