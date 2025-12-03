HOROR! Dečak (2) pronađen pored mrtvih roditelja: Mislio da spavaju, hteo da se igra s njima

Jeziv slučaj dobio je konačno epilog - dvogodišnji dečak je pronađen prekriven krvlju, privijen uz svoje roditelje koji su ubijeni hicima iz vatrenog oružja u porodičnom domu.

Vatrogasca Džastina Hiks i njegovu suprugu Ember ubio je komšija Metju Skot Lanc dok je dete spavalo na spratu, piše Metro.

Lanc je uhapšen pod više optužbi, uključujući ubistvo, i prošle nedelje je na sudu bez porote proglašen krivim po svim tačkama, prema sudskim dokumentima.

Vlasti su navele da je Lanc 17. novembra 2021. ušao u dom para u Akvortu, Džordžija, kroz zadnja vrata i ubio ih.

Dete para nije povređeno, a Lanc nije znao da je dečak spavao na spratu, prenosi Atlanta News First.

Tokom suđenja, Džastinov otac je rekao da je otišao do kuće para da proveri da li su dobro nakon što Ember nije došla na posao, a ni jedno od njih nije odgovorilo na poruke.

Kada su policajci stigli, snimci s kamera koje su nosili na telima pokazali su dvogodišnjaka kako pokušava da roditeljima privuče pažnju igrom.

Dečak je bio prekriven krvlju i imao je nepromenjenu pelenu, lutao je po kući 12 sati ne razumevši da su mu roditelji mrtvi.

Nekoliko dana nakon ubistva, policija je uhapsila Lanca nakon što je navodno provalio u stan u Sendi Springsu, gde je navodno nekoliko puta izbo policajca u vrat pre nego što ga je drugi policajac upucao.

Lancov slučaj je više puta odlagan zbog pitanja njegove sposobnosti da se brani na sudu, sa ročištem u oktobru na kojem je navedeno da boluje od šizofrenije.

Tokom suđenja nije utvrđen motiv za ubistva, ali su tužioci naveli da je Lanc prethodno policiji rekao da je video "demonska svetla" u njihovoj kući.

Takođe je navodno rekao da je njegov brat, koji se ubio nekoliko meseci pre ubistva Hiksovih, bio uznemiren prethodnim vlasnicima kuće.

Lanc je proglašen krivim po dve tačke ubistva, četiri tačke ubistva u okolnostima teškog kriminala, dve tačke teškog napada, jednoj tački zlostavljanja deteta i jednoj tački ometanja dokaza, među ostalim deliktima.

Dobio je tri doživotne kazne, dve bez mogućnosti pomilovanja, i 32 godine zatvora, koje će da služi uzastopno.

Autor: Iva Besarabić