DRAMA U ITALIJI: Pao helikopter, ima povređenih (FOTO)

Više ljudi je povređeno kada se jutros srušio helikopter u Italiji. Do nesreće je došlo na području La Prese u opštini Lanzada, u provinciji Sondrio.

Na lice mesta su poslate brojne spasilačke ekipe, među kojima ekipe gorske službe spasavanja vatrogasci i lekari hitne pomoći.

Prema navodima vatrogasne službe, troje putnika, uključujući pilota, izvučeni su živi i predati su lekarima hitne pomoći.

Prema prvim informacijama niko nije životno ugrožen.

"Operacije izvlačenja još uvek su u toku zato što se udar dogodio na nepristupačnom mestu, na strmom terenu, na strani "Veštačka galerija" doline Valmalenko u Valtelini, na granici sa Švajcarskom", navodi se.

Prema prvim informacijama, u helikopteru su bili pilot i dvoje putnika.

U pitanju je helikopter u vlasništvu privatne firme, a letelica je bila angažovana na radovima sanacije klizišta koje se dogodilo 11. novembra.

Sumnja se da je helikopter udario u stenu pre nego što se dogodilo ono što su spasioci opisali kao "tvrdo sletanje".

