HOROR U ITALIJI! Beba (1) PREMINULA U VRTIĆU tokom spavanja, hitna pomoć nije mogla ništa da uradi EVO ŠTA JE UZROK

Mališan star godinu dana umro je danas u vrtiću tokom spavanja u italijanskoj Parmi. Prema navodima, vaspitači su primetili da ne reaguje, nakon čega su pozvali hitnu pomoć do čijeg dolaska su pokušali da ga ožive. Nažalost, detetu nije bilo spasa.

U jednom od vrtića u Parmi danas se dogodila teška tragedija, kada je dete staro oko godinu dana preminulo nakon što je tokom popodnevnog spavanja doživelo iznenadni srčani zastoj.

Vaspitači su odmah primetili da dete ne reaguje i započeli su mere reanimacije, a hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta. Uprkos pokušajima lekara da ga ožive i hitnom transportu u bolnicu, dete je ubrzo proglašeno mrtvim.

Pokrenuta istraga, oglasio se i gradonačelnik

Pokrenuta je istraga koja treba da utvrdi sve okolnosti događaja, uključujući i to da li je postojao bilo kakav medicinski ili proceduralni propust.

- Ovo je užasno potresna vest. Mladi život ugašen iznenada ostavlja čoveka bez reči. Stojimo uz porodicu u ovom nezamislivo teškom trenutku i pružamo podršku osoblju vrtića i svim porodicama Brucoverdea - rekao je gradonačelnik Parme Mičele Gera.

