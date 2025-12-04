AKTUELNO

Svet

Tramp udario na kamiondžije: Sprema se ozbiljna čistka, svi će da lete napolje - Među ugroženima veliki broj Srba!

Izvor: Informer.rs, Foto: Tanjug AP/Evelyn Hockstein ||

Ministarstvo saobraćaja SAD obrisalo je skoro 3.000 auto-škola iz federalnog registra i pokrenulo reviziju svih 16.000 ustanova koje izdaju komercijalne vozačke dozvole.

Povod je serija smrtonosnih udesa koje su, prema istragama, izazvali nekvalifikovani vozači–imigranti iz Indije.

Novi ministar Šon Dafi optužio je prethodnu Bajdenovu administraciju da je dozvolila da „mafija za CDL dozvole“ preplavi američke puteve.

- To prestaje danas - poručio je on.

Osim 3.000 obrisanih škola, još 4.500 je pod istragom zbog mita, lažnih testova i kršenja propisa. Otkriveno je da je jedna firma na zapadnoj obali plaćala mito za prolazak na testovima, dok je Minesota čak trećinu CDL dozvola izdala nepropisno.

Nakon nesreća koje su izazvali ilegalni vozači iz Indije, Bela kuća je pokrenula imigracione racije, pa su se na udaru našli i migranti iz drugih zemalja - uključujući i Srbe.

Istrage pokazuju da problem nije samo imigracioni, već da postoji čitava industrija lažnih dozvola koja godinama radi van nadzora. Trampova administracija sada kreće u kompletnu čistku sistema.

Autor: A.A.

#Donald Tramp

#SAD

#ministarstvo saobraćaja

POVEZANE VESTI

Politika

Priština dala rok do 23. avgusta za zamenu srpskih vozačkih dozvola

Hronika

PIJAN I BEZ VOZAČKE DOZVOLE DIVLJAO NA AUTO-PUTU: Smederevska policija kod Velike Plane uhapsila državljanina Bugarske

Svet

Oglasio se Tramp: Postigli smo dogovor s Kinom, naši odnosi su sad "izvrsni"

Društvo

Vozio bez dozvole, pa završio u zatvoru bez auta: Na graničnom prelazu Mokrinje vozač isključen iz saobraćaja!

Društvo

'BIĆE VAM ODUZETA VOZAČKA DOZVOLA, PLATITE ODMAH' Pojavila se nova prevara - Šta nikako da ne radite ako vam stigne OVA SMS PORUKA

Auto/Tech

EVROPSKA UNIJA SPREMA OŠTRE MERE - Evo šta će se desiti ako vam u jednoj zemlji EU oduzmu vozačku dozvolu! Neće vam se svideti