Tramp udario na kamiondžije: Sprema se ozbiljna čistka, svi će da lete napolje - Među ugroženima veliki broj Srba!

Ministarstvo saobraćaja SAD obrisalo je skoro 3.000 auto-škola iz federalnog registra i pokrenulo reviziju svih 16.000 ustanova koje izdaju komercijalne vozačke dozvole.

Povod je serija smrtonosnih udesa koje su, prema istragama, izazvali nekvalifikovani vozači–imigranti iz Indije.

Novi ministar Šon Dafi optužio je prethodnu Bajdenovu administraciju da je dozvolila da „mafija za CDL dozvole“ preplavi američke puteve.

- To prestaje danas - poručio je on.

Osim 3.000 obrisanih škola, još 4.500 je pod istragom zbog mita, lažnih testova i kršenja propisa. Otkriveno je da je jedna firma na zapadnoj obali plaćala mito za prolazak na testovima, dok je Minesota čak trećinu CDL dozvola izdala nepropisno.

Nakon nesreća koje su izazvali ilegalni vozači iz Indije, Bela kuća je pokrenula imigracione racije, pa su se na udaru našli i migranti iz drugih zemalja - uključujući i Srbe.

Istrage pokazuju da problem nije samo imigracioni, već da postoji čitava industrija lažnih dozvola koja godinama radi van nadzora. Trampova administracija sada kreće u kompletnu čistku sistema.

