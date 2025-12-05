Šok incident u Nemačkoj: Pijane devojke odbile da plate vožnju, pa ukrale taksi vozilo

Nakon svađe oko cene vožnje, četiri pijane devojke, starosti između 16 i 24 godine, opljačkale su taksistu i otele mu automobil. Slučaj se dogodio proteklih dana u Visbadenu nakon rasprave devojaka sa 66-godišnjim taksistom zbog cene vožnje.

Kako je saopštila policija iz Visbadena, incident se odigrao u glavnom gradu nemačke savezne pokrajine Hesen, kada su se dve od četiri putnice, pri povratku sa božićnog vašara, približile dogovorenoj destinaciji. Devojke su se tada posvađale sa vozačem oko dogovorene cene.

Od njega su zahtevale da im vrati novac. Kada je to odbio, napale su ga i izvele iz taksija. Taksista je u sukobu zadobio lakše povrede, a ostao je i bez automobila. Dok su dve devojke pobegle pešice, druge dve su ukrale vozilo i odvezle se, ostavljajući vozača na ulici.

Devojke pod istragom

Njihov beg nije dugo trajao, jer ih je ubrzo zaustavila policija. Tokom provere utvrđeno je da devojka za volanom nema vozačku dozvolu, a alkotest je pokazao više od 0,1 odsto alkohola u krvi.

Njena saputnica takođe je bila pijana. Obe su odvedene u policijsku stanicu i morale su da prespavaju dok se ne otrezne. Druge dve devojke, koje su pobegle pešice, takođe su identifikovane. Sve četiri se sada nalaze pod istragom, saopštila je policija.

Autor: Marija Radić