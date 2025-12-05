Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike: Oglasio se Pentagon

Četiri osobe poginule su u napadu američkih snaga na brod kod obalnih voda Latinske Amerike za koji se sumnjalo da je služio za šverc droge, saopštio je danas Pentagon.
Udar u istočnom Pacifiku naredio je ministar odbrane Pit Hegset, saopštila je Južna komanda SAD u objavi na društvenim mrežama, preneo je CBS njuz.
"Obaveštajne službe su potvrdile da je brod prevozio ilegalne narkotike i da je tranzitirao poznatom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku", saopštila je Južna komanda SAD, koja je odgovorna za američke vojne operacije u Karipskom moru i vodama kod Centralne i Južne Amerike.
Od početka septembra, američka vojska je izvela najmanje 22 udara na brodove u istočnom Pacifiku i na Karibima za koje administracija predsednika SAD Donalda Trampa tvrdi da trguju drogom.
U dosadašnjim napadima je ubijeno najmanje 87 ljudi.
