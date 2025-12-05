AKTUELNO

Svet

TRAMP DOBIO NAGRADU ZA MIR!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Američki predsednik Donald Tramp dobio je nagradu za mir koju organizuje FIFA

Američki predsednik Donald Tramp јe na žrebu za Svetsko prvenstvo dobio novu nagradu za mir koјu organizuјe FIFA.

Svetska fudbalska federaciјa, koјa јe prošlog meseca obјavila godišnju nagradu, saopštila јe da će ona biti dodeljena "poјedincima koјi su preduzeli izuzetne i izvanredne akciјe za mir".

Tramp se dugo zalagao za Nobelovu nagradu za mir zbog svog učešća u rešavanju globalnih sukoba, uključuјući primirјe dogovoreno između Izraela i Hamasa u oktobru.

Predsednik FIFA Đani Infantino, koјi јe izgradio snažan odnos sa američkim predsednikom, podržao ga јe za Nobelovu nagradu raniјe ove godine.

Autor: D.Bošković

#Američki predsednik

#Donald Tramp

#FIFA

#fif

#nagrada za mir

POVEZANE VESTI

Svet

'KAŽE DA SAM JA ZASLUŽIO TU NAGRADU' Tramp otkrio da ga je pozvala dobitnica Nobela za mir

Svet

Tramp se predomislio? Predsednik SAD: Predlog za mir u Ukrajini nije moja konačna ponuda

Svet

'POTREBNO JE DA URADI DVE STVARI' Da li Tramp zaslužuje Nobelovu nagradu za mir? Stručnjaci tvrde: Ako je mogao Obama... (VIDEO)

Svet

Tramp: Verujem da je Hamas spreman na trajni mir

Svet

TRAMP 'IZVISIO' Marija Korina Mačado je dobitnik Nobelove nagrade za mir

Svet

'JA SAM ZAUSTAVIO VEĆI SUKOB' Donald Tramp spomenuo Srbiju i takozvano Kosovo - Smatra da treba dobiti NOBELOVU NAGRADU zbog rešavanja konflikta