Kataklizma u Grčkoj: Ko ostane u ovom selu rizikuje život, poplave nadiru, živo blato natapa polja!

Stanovnici sela Iperija u regionalnoj zajednici Larisa u Grčkoj primili su rano jutros poruku od nadležnih službi da se privremeno presele u grad Farsala zbog rizika od izlivanja reke Enipeas.

Civilna zaštita pozvala je građane u područjima blizu rečnog korita da budu u punoj pripravnosti, dok je u nekim slučajevima, uključujući Iperiju, preporučeno preventivno kretanje ka bezbednijim mestima, piše list "Katimerini".

Lokalne vlasti su zabrinute zbog razvoja situacije, jer nivo reke i dalje opasno raste, uz rizik da budu pogođena i druga područja.

Slična upozorenja tako su izdata i za stanovnike Lefkija, Orfanasa, Ampelonasa, Filosa i Ilijasa.

U regionu Trikala takođe je na snazi stanje pripravnosti zbog obilnih padavina koje su dovele do nabujalih reka.

Reka Pinios izlila se sinoć iz svog korita na vrhuncu Valomandrija, ali je zamenica guvernera Trikale Hrisa Dinti rekla da trenutna situacija ne izaziva zabrinutost.

Regionalni guverner Tesalije Dimitris Kuretas objasnio je da su se vode u Iperiji prelile u polja, ali da za 20 stanovnika sela ne postoji neposredna opasnost.

Snage regiona nastavljaju da prate razvoj situacije.

Ovo nije prvi put da se Iperija nalazi u "oku ciklona", jer stanovnici ponovo proživljavaju košmar poplave. Selo je pretrpelo uzastopne i snažne udarce u bliskoj prošlosti, teško iskušano nevremenima "Danijel", "Elias" i "Diomidis", ali i ranije razornim "Ianosom", pri čemu su sećanja na katastrofe i dalje sveža u lokalnoj zajednici.

Jedan meštanin tvrdi da godinama traže da se problem reši jer su svake godine u opasnosti.

"Ne slušaju nas. Davimo se svake godine, živimo sa dušom u nosu i stalno dolazimo da gledamo reku, i kako nam kuća svake godine plavi. Je li to moguće, ljudi? Uradite nešto. Uradite nešto, napravite... neki projekat, neku branu. Očistite reke. Kakve su to stvari?", kazao je meštanin za Orange Press Agency.

Autor: S.M.