U ovoj evropskoj zemlji živi najviše milijardera – bogatstvo raste uprkos krizi!

Dok ekonomska kriza potresa svet, bogatstvo najbogatijih dostiže rekordne visine. Prema analizi švajcarske banke UBS, ukupno bogatstvo milijardera širom sveta poraslo je na oko 13,6 biliona evra, što je povećanje od 13 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Broj milijardera takođe raste – UBS je izbrojala 2.919 superbogatih, dok ih je prošle godine bilo 2.682. Među njima je 91 osoba koja je zahvaljujući nasledstvu ušla u klub milijardera. Muškarci i dalje dominiraju – 2.545 milijardera su muškarci, a 374 žene.

Nemačka – evropski lider U Nemačkoj je broj milijardera porastao za trećinu, na 156, što je više nego u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji. Njihovo ukupno bogatstvo iznosi oko 635 milijardi evra, odnosno 134 milijarde više nego prošle godine.

Nemačka je „najbogatiji region Zapadne Evrope“ zahvaljujući snažnoj industrijskoj osnovi – od farmacije, preko mašinske industrije, do robe široke potrošnje. Tradicija nasleđivanja bogatstva takođe igra veliku ulogu – samo ove godine 15 članova dve farmaceutske porodice nasledilo je ogromne sume.

Globalni poredak

SAD: 924 milijardera, ukupno bogatstvo oko 6,3 biliona evra.

Kina: 470 milijardera, ukupno bogatstvo oko 1,65 biliona evra.

Nemačka: 156 milijardera, ukupno bogatstvo oko 635 milijardi evra.

UBS procenjuje da će do 2040. godine milijarderi širom sveta preneti oko 6,3 biliona evra bogatstva, od čega će najmanje 5,4 biliona naslediti supružnici ili deca.

Autor: Dalibor Stankov