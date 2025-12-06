Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da su ekonomije evropskih zemalja od 2022. do 2025. godine pretrpele gubitke od čak 1,6 biliona evra zbog antiruskih sankcija.

U saopštenju se navodi da je Rusija poslednjih godina izložena bezpresedetnim merama ekonomskog pritiska sa strane zapadnih zemalja, ali da je uprkos tome pokazala visok stepen otpornosti i nastavila siguran rast.

Poruke Moskve:

Jednostrane prinudne mere nanose težak udarac samim inicijatorima.

Sankcije ozbiljno ometaju formiranje pravednog i ravnopravnog policentričnog svetskog poretka.

Kolektivni Zapad koristi sankcije kao instrument neokolonijalne politike, sa ciljem da zadrži dominaciju i uspori razvoj zemalja Svetske većine.

Rusija će zajedno sa partnerima nastaviti da se bori protiv nezakonitih mera i drugih oblika neokolonijalizma.

Posledice sankcija:

Rast cena električne energije, goriva i hrane u Evropi i SAD.

EU je od početka specijalne operacije u Ukrajini uvela čak 19 paketa restrikcija.

Sa Zapada sve češće dolaze mišljenja da su ograničenja neefikasna.

Dmitrij Peskov je sankcije opisao kao „oružje sa dve oštrice“.

Rusija je više puta naglasila da smatra takve mere nezakonitim i da se protivi njihovom sprovođenju.

Autor: Dalibor Stankov