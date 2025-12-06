AKTUELNO

Svet

TRESLA SE GRČKA: Zemljotres od 4,7 stepeni Rihtera pogodio Peloponez

Izvor: Agencije/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je večeras u 21,48 časova na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.0011 i dužine 22.046, južno od Patre na Peloponezu.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

pročitajte još

POGLEDAJTE KAKO SU UHAPŠENI ŠKALJARCI U BEOGRADU: Visokopozicionirani pripadnici klana pali u akciji MUP, UKP i SBPOK (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Grčka

#Peloponez

#Zemljotres

#amplituda

#potresi

POVEZANE VESTI

Svet

Još jedan jak zemljotres u Grčkoj! Treslo se jačinom 4,7 stepeni Rihtera

Svet

Santorini ne prestaje da se trese: Zabeležen zemljotres od 4,7 stepeni

Svet

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio jug Grčke

Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU! Treslo se jačinom 5 stepeni po Rihteru

Vesti

Jak zemljotres u Turskoj

Svet

ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Treslo se tlo na jugu