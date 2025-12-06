TRESLA SE GRČKA: Zemljotres od 4,7 stepeni Rihtera pogodio Peloponez

Zemljotres magnitude 4,7 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je večeras u 21,48 časova na području Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 38.0011 i dužine 22.046, južno od Patre na Peloponezu.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Marija Radić