AKTUELNO

Svet

Dečak (16) poginuo na skijanju u Salcburgu: Očevici opisali užas

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pink.rs/aras ||

Dečak star 16 godina stradao je juče na jednoj skijaškoj stazi u Salcburgu.

Tragedija se dogodila u trenutku kada je šesnaestogodišnjak skočio preko grebena, a da nije primetio skijaša koji je prethodno pao i pokušavao da ustane. Najverovatnije u pokušaju da ga izbegne, tinejdžer je izleteo sa staze i dobio stravične povrede, kojima je podlegao u bolnici.

Smrtonosni incident dogodio se na stazi "Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl". Tragedija se dogodila u Absolutparku, u izlaznom delu - gde je skakanje eksplicitno dozvoljeno.

Tinejdžer je, prema navodima očevidaca, pokušao da izbegne skijaša koji je pokušavao da ustane nakon pada, te je izleteo sa staze i imao tažak pad.

Na lice mesta je brzo stigao helikopter, koji je teško povređenog dečaka transportovao u bolnicu.

Nažalost, uprkos naporima lekara, tinejdžer je podlegao povredama.

Autor: S.M.

#Dečak

#Salcburg

#Skijanje

#UŽAS

POVEZANE VESTI

Hronika

DEČAK PAO SA VODOPADA I POGINUO NA STAROJ PLANINI! Okliznuo se na kamen i survao u smrt pred roditeljima, lekari mogli samo da konstatuju smrt

Region

DEČAK (8) POGINUO NA POZNATOM LETOVALIŠTU U SRPSKOM KOMŠILUKU! Leteo sa majkom a onda PAO SA 40 METARA PRAVO U MORE!

Hronika

UŽAS NA VOŽDOVCU: Dečak (16) primljen u Urgentni centar s povredama glave, sumnja se da su ga pretukla trojica mladića

Hronika

TRAGEDIJA U ARANĐELOVCU: Dečak preminuo nakon stavične saobraćajne nesreće!

Svet

TRAGEDIJA NA SKIJALIŠTU Dečak (16) izleteo sa staze u provaliju: Na mestu ostao mrtav

Region

Dečak (11) stradao dok je pomagao ocu u polju: Tragedija u BiH