Dečak (16) poginuo na skijanju u Salcburgu: Očevici opisali užas

Dečak star 16 godina stradao je juče na jednoj skijaškoj stazi u Salcburgu.

Tragedija se dogodila u trenutku kada je šesnaestogodišnjak skočio preko grebena, a da nije primetio skijaša koji je prethodno pao i pokušavao da ustane. Najverovatnije u pokušaju da ga izbegne, tinejdžer je izleteo sa staze i dobio stravične povrede, kojima je podlegao u bolnici.

Smrtonosni incident dogodio se na stazi "Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl". Tragedija se dogodila u Absolutparku, u izlaznom delu - gde je skakanje eksplicitno dozvoljeno.

Tinejdžer je, prema navodima očevidaca, pokušao da izbegne skijaša koji je pokušavao da ustane nakon pada, te je izleteo sa staze i imao tažak pad.

Na lice mesta je brzo stigao helikopter, koji je teško povređenog dečaka transportovao u bolnicu.

Nažalost, uprkos naporima lekara, tinejdžer je podlegao povredama.

