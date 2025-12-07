Drama u Francuskoj: Tinejdžer priveden zbog lažnih pretnji bombama

Francuska policija privela je 14-godišnjeg dečaka nakon što je uputio više lažnih dojava o postavljenim bombama u školi u mestu Pojak, a on će, nakon što mu je određen pritvor, biti izveden pred sud za maloletnike u martu naredne godine, prenosi danas televizija BFM.

Kako je navedeno iz Kancelarije javnog tužioca u Bordou, dečak je od 11. septembra uputio sedam lažnih dojava svojoj školi.

Ove pretnje prosleđene su digitalnoj brigadi policije preko vladinog sajta "My Security" sa sakrivene IP adrese.

Najnovija pretnja poslata je 3. decembra, nakon čega je desetak pripadnika nacionalne žandarmerije odmah intervenisalo u dečakovoj školi.

Oni su oduzeli i analizirali telefone svih učenika 9. razreda, a istragom je utvrđen identitet dečaka koji je slao lažne pretnje, i on je odmah priveden, prenela je francuska televizija.

Ukoliko bude proglašen krivim za izazivanje opšte panike i širenje lažnih informacija o pretnji, 14-godišnjak bi mogao da bude osuđen na kaznu zatvora, pošto je za ta dela predviđeno pet godina, ali bi u njegovom slučaju bila izrečena dvostruko kraća kazna jer je maloletan.

pročitajte još OTKRIVENO U KAKVOM JE STANJU IZREŠETANI ALIBEGOV DRUG! Sedeo sa nekadašnjim vođom navijača u poznatom restoranu kada je napadač sasuo osam metaka u nj

Autor: Marija Radić