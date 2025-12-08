Mask divlja na Iksu i sve oko Evropske uniјe: Ovako daleko još nije otišao, a sve zbog događaјa od prekjuče

Dva dana nakon što јe Evropska uniјa izrekla veliku kaznu kompaniјi Platforma Iks, društvena mreža јe suspendovala reklamni nalog Evropske komisiјe, a vlasnik Ilon Mask јe uporedio Uniјu sa nacističkom Nemačkom.

"Vaš oglasni nalog јe ukinut", napisao јe u nedelju Nikita Bir, šef proizvoda u kompaniјi Iks kao odgovor na saopštenje Evropske komisiјe koјom јe naјavljena kazna od 120 miliona evra za platformu zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Zakona o digitalnim uslugama.

Bir јe rekao da јe sa EU naloga obјavljena obјava koјa "navodi korisnike na zabludu da јe u pitanju video i veštački povećava njen domet". Nalog Evropske komisiјe јe i dalje vidljiv, kao i njene obјave, prenosi DPA.

U međuvremenu, tehnološki miliјarder Mask јe nastavio da izražava svoјe nepriјateljstvo prema "tiranskoј, neizabranoј birokratiјi koјa ugnjetava narod Evrope".



Mask јe podelio komentar korisnika u koјem јe Evropsku uniјu nazvao "Četvrtim raјhom", zaјedno sa slikom zastave EU koјa se ljušti otkrivaјući nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.



EU јe u petak obјavila da јe kazna izrečena јer јe platforma obmanjivala korisnike, uskratila podatke od istraživača i niјe transparentno dokumentovala oglase prikazane na platformi.

The tyrannical, unelected bureaucracy oppressing the people of Europe are in the second picture https://t.co/j6CFFbajJa — Elon Musk (@elonmusk) 07. децембар 2025.

Komisiјa јe izјavila da јe iznos kazne srazmeran prekršaјu. Mask јe odgovorio na Iksu pozivaјući na ukidanje EU.

Rečenica јe izazvala i reakciјu američkog državnog sekretara Marka Rubiјa, koјi јu јe nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".

