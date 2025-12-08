ZELENSKI SRDAČNO DOČEKAN U LONDONU: Za ukrajinskog lidera postavljen crveni tepih, o zagrljaju sa Starmerom svi bruje! (FOTO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je danas u Dauning strit u Londonu, gde je dočekao britanski premijer Kir Starmer.
Poseta Zelenskog održava se uoči sastanka sa Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, koji su stigli nekoliko minuta ranije.
Zelensky has arrived in London for urgent talks — just after Germany’s Merz and France’s Macron touched down.— KyivPost (@KyivPost) 08. децембар 2025.
A high-stakes meeting between Europe’s key leaders is now underway. pic.twitter.com/8LNw8goOo5
Dvojica lidera rukovali su se i zagrlili, nakon čega su ispoozirali za fotografije na crvenom tepihu.
Očekuje se da će uskoro stići na razgovore sa brojnim ključnim evropskim saveznicima.
Autor: D.Bošković