ZELENSKI SRDAČNO DOČEKAN U LONDONU: Za ukrajinskog lidera postavljen crveni tepih, o zagrljaju sa Starmerom svi bruje! (FOTO)

Izvor: Kurr, Foto: Tanjug AP/Toby Melville (POOL) ||

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je danas u Dauning strit u Londonu, gde je dočekao britanski premijer Kir Starmer.

Poseta Zelenskog održava se uoči sastanka sa Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, koji su stigli nekoliko minuta ranije.

Dvojica lidera rukovali su se i zagrlili, nakon čega su ispoozirali za fotografije na crvenom tepihu.

Očekuje se da će uskoro stići na razgovore sa brojnim ključnim evropskim saveznicima.

Autor: D.Bošković

