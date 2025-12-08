NOVI DETALJI STRAŠNOG ZEMLJOTRESA U JAPANU: Ima povređenih!

U snažnom zemljotresu jačine 7,6 stepena po Rihterovoj skali koji se dogodio danas blizu obale na severoistoku Japana, povređene su tri osobe, jedna u prefekturi Aomori kada je došlo do urušavanja puta i dve osobe u Hokaidu usled padova, saopštila je lokalna vlada.

Najmanje 2.700 domaćinstava ostalo je bez električne energije u prefekturi Aomori, gde je došlo i do izbijanja dva požara, prenosi Kjodo.

Nakon prvog, jakog, potersa, bilo je šest naknadnih potresa od koji su dva bila jača - 5,6 stepeni i 4,7 stepeni i ostali su bili ispod 4,0 stepena po Rihterovj skali.

Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, sa napomenom da su mogući talasi visoki do tri metra.

Prvi cunami je primećen u perfekturi Ivate visok 70 centimetara, pre njega primećen je cunami u Hoakidu visok 50 centimetara, a Meteorološka služba Japana upozorava da bi viši cunami kasnije mogao da dođe do severoistočne obale.

Epicentar prvog zemljotresa bio je na oko 84 kilometra od mesta Hačinohe u severoistočnom regionu Hokaido.

Zemljotres se dogodio na dubini od 50 kilometara, prenosi Tanjug.

