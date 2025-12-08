PAO DOGOVOR: Ruski gas nastavlja da teče ka Mađarskoj – Erdogan i Orban potpisali sporazum

U Istanbulu je danas postignut važan dogovor između turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i mađarskog premijera Viktora Orbana – Turska će garantovati nastavak tranzicije ruskog gasa ka Mađarskoj, prenosi Rojters.

Orban je istakao da je Mađarska u ovoj godini iz Turske dobila oko 7,5 milijardi kubnih metara gasa, preko gasovoda iz Turskog toka.

„Kad pogledam svet koji okružuje Mađarsku, vidim Tursku koja se zaista bori, turski svet koji se istinski trudi, korača napred i ojačava“, rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji sa Erdoganom.

Sporazum o jačanju odnosa

Erdogan je naveo da su on i Orban potpisali dokumente koji će ojačati temelje odnosa dve zemlje u oblastima koje se kreću „od avijacije do bezbednosti, od tehnologije do kulture i obrazovanja“.

Dvojica lidera dogovorili su i osnivanje Zajedničke grupe za planiranje, koja će omogućiti da se bilateralna i globalna pitanja rešavaju na institucionalniji način.

„S obzirom na snažan trgovinski potencijal između nas, razgovarali smo o ažuriranju našeg cilja na ekonomsku razmenu u iznosu od 10 milijardi dolara“, dodao je Erdogan.

Autor: Dalibor Stankov