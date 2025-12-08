AKTUELNO

Svet

PAO DOGOVOR: Ruski gas nastavlja da teče ka Mađarskoj – Erdogan i Orban potpisali sporazum

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pixabay.com ||

U Istanbulu je danas postignut važan dogovor između turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i mađarskog premijera Viktora Orbana – Turska će garantovati nastavak tranzicije ruskog gasa ka Mađarskoj, prenosi Rojters.

Orban je istakao da je Mađarska u ovoj godini iz Turske dobila oko 7,5 milijardi kubnih metara gasa, preko gasovoda iz Turskog toka.

„Kad pogledam svet koji okružuje Mađarsku, vidim Tursku koja se zaista bori, turski svet koji se istinski trudi, korača napred i ojačava“, rekao je Orban na zajedničkoj konferenciji sa Erdoganom.

Sporazum o jačanju odnosa

Erdogan je naveo da su on i Orban potpisali dokumente koji će ojačati temelje odnosa dve zemlje u oblastima koje se kreću „od avijacije do bezbednosti, od tehnologije do kulture i obrazovanja“.

Dvojica lidera dogovorili su i osnivanje Zajedničke grupe za planiranje, koja će omogućiti da se bilateralna i globalna pitanja rešavaju na institucionalniji način.

„S obzirom na snažan trgovinski potencijal između nas, razgovarali smo o ažuriranju našeg cilja na ekonomsku razmenu u iznosu od 10 milijardi dolara“, dodao je Erdogan.

Autor: Dalibor Stankov

#Erdogan

#Istanbul

#Mađarska

#Orban

#Rojters

#Sporazum

#Turska

#ruski gas

POVEZANE VESTI

Svet

PAO VELIKI DOGOVOR ORBANA I ERDOGANA: Ruski gas će stizati u Mađarsku

Svet

DOK SE ERDOGAN ČEŠLJA, CELA DELEGACIJA STOJI: Pogledajte HIT SNIMAK turskog predsednika koji je zapalio DRUŠTVENE MREŽE!

Politika

GULAŠ ILI ĆEVAPI, ZVEZDA ILI FERENCVAROŠ... Vučić i Orban otkrili šta vole: Ovo je NAJVEĆA RAZLIKA među nama! (VIDEO)

Svet

PUTIN POZVAO ERDOGANA: Otkriveno o čemu su dvojica lidera razgovarala, tema je od VELIKOG ZNAČAJA!

Politika

SASTANAK VUČIĆA I ORBANA UŠAO U SEDMI SAT: Evo o kojim temama razgovaraju predsednik Srbije i premijer Mađarske

Svet

Erdogan ošamario dečaka koji nije hteo da mu poljubi ruku: Snimak izazvao bes na mrežama, ovo mu NIJE PRVI PUT (VIDEO)