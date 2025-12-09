HAOS U OMILJENOM LETOVALIŠTU SRBA Grčka policija presrela auto pun oružja, U POSLEDNJI SEKUND SPREČILI MASAKR

Grčka policija u ponedeljak je osujetila planirani masakr nakon što su agenti, često neformalno nazivani „grčki FBI“, otkrili arsenal oružja i kanistere benzina u automobilu u mestu Kalivija, južno od Atine. Sve je počelo kada je obaveštajna služba policije dobila dojavu o mogućem dilovanju droge u tom području.

Patrola koja je upućena na lice mesta ubrzo je locirala Ford Fiestu, za koji je utvrđeno da je ukraden. U vozilu je pronađena ozbiljna količina naoružanja: tri kalašnjikova, pištolji sa prigušivačima, više kanistera benzina, kao i rukavice i kacige, oprema koja ukazuje na pripremu za nasilnu akciju ili masovno ubistvo.

Trag vodi ka osobi iz Krita sa bogatim kriminalnim dosijeom

Dalja istraga policije dovela je do muškarca sa Krita, za koga se ispostavilo da je ukrao automobil. Proverom njegovog dosijea ustanovljeno je da je reč o osobi koja je i ranije imala ozbiljne sukobe sa zakonom. Prema policijskim izvorima, 2006. godine kao maloletnik je osuđen za ubistvo, iz zatvora je pobegao, a tada je već bio uhvaćen sa kalašnjikovom i drugim oružjem.

Policija veruje da je blagovremenom intervencijom sprečen težak zločin, dok istraga o mogućim saučesnicima i motivima navodne pripreme ubistva i dalje traje.

