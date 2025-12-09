U požaru poginulo najmanje 22 ljudi, mahom žena, jedna bila trudna: Tragedija u Džakarti

U požaru koji je danas izbio u poslovnoj zgradi u Džakarti poginulo je najmanje 22 ljudi, saopštila je danas gradska policija.

Šefa gradske policije Džakarte, Susatja Purnoma Kondra kazao je da je požar u zgradi od sedam spratova u glavnom gradu Indonezije izbio danas oko podneva po lokalnom vremenu, u vreme kada su neki radnici ručali, prenosi Rojters.

Policija veruje da je do požara došlo nakon što eksplodirala baterija na prvom spratu zgrade, u kojoj prostorije ima i kompanija koja proizvodi dronove, pre nego što se plamen proširio na više spratove.

Susatjo je rekao da su većina poginulih žene, od kojih je jedna bila trudna, i da je verovatno da su umrle od gušenja dimom, a ne od opekotina.

U gašenju požara učestvovalo je 28 vatrogasnih vozila i oko 100 ljudi, a zaposleni u zgradi koju je zahvatio požar su spasavani pomoću vazdušnih merdevina.

Susatjo je rekao da je pristup šestom spratu, nakon što je požar ugašen, bio "posebno težak".

On je kazao da policija "još prikuplja podatke", ali da se za sada "fokusira na identifikaciju žrtava koje su pronađene".

Kompanija u čijim prostorijama se sumnja da je izbio požar je indonežanska podružnica japanske kompanije "Terra Drone Corporation", koja pruža usluge dronova za industrijske klijente, od aerosnimanja i mapiranja do inspekcije i poljoprivrede.

Autor: S.M.