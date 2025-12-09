AfD u Vašingtonu: Amerika otvara vrata, Berlin se trese

Delegacija nemačke stranke AfD stigla je u Vašington, gde ih očekuju sastanci sa republikancima.

U Berlinu vlada nervoza, jer je upravo objavljena američka Nacionalna bezbednosna strategija koja gotovo pa potvrđuje stavove AfD-a o migraciji, suverenitetu i slobodi govora.

Potpredsednik SAD J. D. Vance i državni sekretar Marco Rubio otvoreno su kritikovali nemačko etiketiranje AfD-a kao „ekstremističkog“. Rubio je to nazvao „tiranijom u rukavicama“.

Savjetnik AfD-a Filip Gašpar izjavio je za Pink:

„AfD i Vašington danas govore istim jezikom. Berlin moralizira, Amerika radi realnu politiku.“

Poseta delegacije AfD-a Vašingtonu dolazi u trenutku kada se globalna geopolitika ubrzano menja. Nova američka bezbednosna strategija daje političku težinu upravo onim temama na kojima AfD insistira već godinama – suverenitetu, kontrolisanoj migraciji i stabilnoj spoljnoj politici.

Autor: Dalibor Stankov