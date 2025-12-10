AKTUELNO

PRVI SNIMCI SA MESTA NESREĆE U MAROKU: Ljudi kopaju po ruševinama zgrada tražeći preživele, horor u Fesu! (FOTO+VIDEO)

Foto: Pixabay.com

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u gradu Fesu u Maroku. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se spasilačke ekipe na licu mesta. Ljudi idu po ruševinama tražeći preživele.

Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 16 je povređeno u urušavanju dve zgrade u gradu Fesu u Maroku.

Urušavanje dve stambene zgrade dogodilo se u utorak uveče oko 22 časa.

Podudarni izveštaji navode početne podatke Ministarstva zdravlja, navodeći da je nekoliko ljudi povređeno u incidentu. Povrede su različitog stepena. Neke od žrtava su zadobile teške povrede.


Slike i snimci na internetu pokazuju da su policija i službe civilne zaštite poslate u spasilačke operacije. Ljudi idu preko ruševina tražeći preživele.


Neki izveštaji navode da je uzrok krhkost zgrada. Ovo nije prvi put da se ovakav problem dogodio u Maroku.


Nekoliko ovakvih incidenata dogodilo se u raznim oblastima, uključujući Fes, Kazablanku i Rabat.

Autor: D.Bošković

