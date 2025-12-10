AKTUELNO

Svet

Provalnici iščupali i ukrali sef težak 300 kilograma zajedno sa dragocenostima: Nesvakidašnja pljačka u Sloveniji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Slovenačka policija sopštila je danas da su provalnici u mestu Dragomer ukrali sef težak 300 kilograma iz privatne kuće, ali da je četvoro od pet lopova uhapšeno.

Kako se navodi, počinioci su državljani Slovenije iz Novog Mesta starosti od 22 do 29 godina, navodi se u saopštenju policije i dodaje da se to dogodilo 26. novembra, prenosi portal 24UR.

Dodaje se da se u sefu nalazilo nekoliko predmeta velike vrednosti, a da su lopovi prilikom pljačke deaktivirali senzorsku rasvetu i u kuću ušli kroz prozor u prizemlju.

Kako se navodi sadržaj sefa je ispražnjen, a sef zapaljen i ostavljen u šumi u blizini Višnje gore, skriven među granama.

Za petim počiniocem se još uvek traga.

