PUPČANA VRPCA PRONAĐENA ISPRED KLINIKE ZA MAJKU I DETE! Prolaznici zatekli HOROR prizor, policija odmah pokrenula potragu: Ne isključujemo mogućnost da...

Misteriozno otkriće na parkingu ispred klinike za majku i dete u južnoj Tiringiji!

Od ranih utornih večeri, u malom gradu Štajnhajd u okrugu Zoneberg, u toku je velika policijska operacija, u kojoj učestvuje nekoliko desetina pripadnika hitnih službi iz policije, vatrogasaca, gorske službe spasavanja i timova sa psima za traganje i spasavanje.

Prema pisanju BILDA, potraga je vođena za nestalom osobom u blizini banjskog odmarališta nakon što je tamo pronađena nepravilno presečena pupčana vrpca.

Policija potvrđuje pronalazak pupčane vrpce

U međuvremenu, Inspektorat državne policije Zalfelda (Tiringija) potvrdio je incident.

- U utorak, neposredno pre 17 časova, svedoci su očigledno pronašli deo ljudske pupčane vrpce zajedno sa stezaljkom na parkingu u oblasti Šancveg, što je dovelo do pretpostavke da je nedavno rođena beba od majke koja je još uvek nepoznata - rekla je portparolka policije Stefani Kurat.

Sada postoji hitna zabrinutost da bi novorođenče moglo biti u opasnosti. Međutim, proverene su obližnje bolnice bez uspeha. Potraga za majkom i novorođenčetom takođe se pokazala bezuspešnom.

Psi spasioci pretražuju šumu

Vatrogasci i gorski spasilački timovi upotrebili su dronove u potrazi, ali su morali da prekinu let oko 23 časa zbog magle. Tokom noći koja je prethodila sredu, tim pasa za potragu i spasavanje takođe je bio na licu mesta, pretražujući šumovito područje i zemljište oko klinike za majku i dete. Operacije potrage, koje su bile privremeno obustavljene, nastavljene su u sredu ujutru.

Kao deo istrage, odeljenje za kriminalističke istrage je takođe pretražilo kante za smeće i zaplenilo nekoliko kesa – očigledno da bi proverilo da li sadrže dalje tragove porođaja. Policija je dodala: "Ne može se isključiti da postoje zdravstveni problemi koji utiču na majku i dete."

- Policijske mere u našem objektu su sada završene. Pretpostavljamo da nema veze sa našim stanovnicima - rekao je Robert Ditrih, portparol AWO SANO, koji vodi kliniku za rehabilitaciju u malom planinskom gradu.

Da bi rešila misteriju, policija traži pomoć svedoka: Ko je posmatrao ljude ili vozila na parkingu u blizini klinike za majku i dete? Svedoci, kao i majka umešana, mole se da kontaktiraju policiju na broj 0800 88 55 110.

Pupčana vrpca je sada prebačena na odeljenje sudske medicine. Tamo će se utvrditi ne samo da je u pitanju ljudska pupčana vrpca, već i koliko je stara.

Autor: Iva Besarabić