UBICA ČARLIJA KIRKA DANAS PRVI PUT PRED SUDOM: Optužen za više krivičnih dela

Osumnjičeni za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, Tajler Robinson, trebalo bi danas prvi put da se pojavi pred sudom.

Robinson je optužen za teško ubistvo, krivično delo pucanja iz vatrenog oružja koje je nanelo tešku telesnu povredu, ometanje pravde, kao i za manipulisanje svedocima i izvršenje nasilnog krivičnog dela u prisustvu deteta, prenela je televizija Ej-Bi-Si.

On se već dva puta izjasnio pred sudom, prvi put virtuelno, a drugi put samo preko audio snimka. Do sada se nije izjasnio o krivici, a mogao bi da se suoči sa smrtnom kaznom ukoliko bude osuđen za teško ubistvo.

Kirk (31) je ubijen iz vatrenog oružja 10. septembra dok se obraćao publici u kampusu Univerziteta Juta Veli u Oremu.

Obraćanje je bio prvo u nizu planiranih na predizbornoj turneji u organizaciji Turning Point USA, čiji je on suosnivač. Robinson (22) je navodno pobegao sa mesta pucnjave, nakon čega je usledila velika potraga, a predao se vlastima u noći 11. septembra.

Autor: Jovana Nerić