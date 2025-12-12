Japan pogodio zemljotres jačine 6,7 stepeni Rihterove skale, upozorenje na cunami

Japan je danas pogodio zemljotres preliminarne magnitude 6,7 stepeni po Rihterovoj skali, a japanska meteorološka agencija je izdala upozorenje na cunami za severni i severoistočni deo zemlje.

Epicentar potresa je bio u Tihom okeanu kod prefekture Aomori, prenosi Kjodo.

Japanska meteorološka agencija je saopštila da bi pacifička obala Hokaida, kao i prefekture Aomori, Ivate i Mijagi, mogli da dožive cunami visine do jednog metra nakon zemljotresa, koji je pogodio istočni deo Aomorija na dubini od oko 20 kilometara.

Cunami od oko 20 centimetara primećen je u delovima Hokaida i Aomorija, ali nije bilo izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti, navodi Kjodo.

Zemljotres je zabeležio jačinu 4 stepena na japanskoj seizmičkoj skali od 7, u delovima severnog i severoistočnog Japana, a kompanija "Tohoku Elektrik Pauer" saopštila da nisu prijavljene nikakve nepravilnosti u nuklearnim elektranama Higašidori i Onagava, koje se nalaze u prefekturama Aomori i Mijagi.

Zemljotres se dogodio četiri dana nakon snažnog potresa magnitude 7,5 stepeni Rihterove skale u ponedeljak kod istočne obale Aomorija, što je navelo agenciju da upozori na mogućnost zemljotresa slične ili čak veće magnitude koji će pogoditi isto područje u narednih nekoliko dana.

Rizik od tako snažnog zemljotresa u regionu ostaje nepromenjen, rekao je zvaničnik meteorološke agencije na konferenciji za novinare, navodi agencija.